FI contro Todde, 'ha fallito, non è in grado di governare, si deve dimettere'

CAGLIARI, 10 DIC - "Dobbiamo avere il coraggio di dire che Todde ha fallito, il progetto del campo largo è un progetto di campo ristretto, miope, senza una visione politica. La presidente deve andare a casa perché non è in grado di governare". L'affondo arriva da Gianni Chessa, esponente di Forza Italia in Consiglio regionale ed ex assessore del Turismo della precedente giunta Solinas, durante la conferenza stampa convocata dagli azzurri nel palazzo di via Roma all'indomani dell'impugnazione della legge sul comparto unico di contrattazione Regione-Enti locali. Un'occasione anche per attaccare sulla questione sanità e revoca dell'incarico dell'assessore Armando Bartolazzi e sulla vertenza entrate. "Il M5s ha dimostrato ancora una volta che non è in grado di governare la Sardegna - ha ribadito Chessa -: uno dopo l'altro hanno fatto errori politici. Mettere alla Sanità l'assessore Bartolazzi, che è una brava persona, ma non conosce la realtà sarda, è una scelta personale della presidente, che ha voluto monopolizzare la gestione della sanità". Sull'impugnazione del comparto unico e sulla vertenza entrate risolta, il capogruppo Angelo Cocciu ha voluto sottolineare la "schizofrenia politica". "Abbiamo visto gioire questa maggioranza come se il risultato l'avessero portato a casa loro e come se il Governo avesse il loro colore politico di appartenenza ma si sono dimenticati che il Governo è quello della nostra minoranza ovvero della maggioranza di Giorgia Meloni", ha ricordato sul miliardo e 400 milioni in arrivo. "Plaudono al governo, ma poi lo attaccano per le due precisazioni sollevate sul comparto unico e che potranno essere corrette nel giro di 30 giorni". Piero Maieli ha voluto fare gli auguri al nuovo assessore dell'Agricoltura Francesco Agus, "sicuramente una persona molto preparata, magari non proprio nell'agricoltura, ma sicuramente una persona intelligente, quindi speriamo che adesso ci sia veramente un cambio di passo", ha commentato in merito alla staffetta nell'assessorato.