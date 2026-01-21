FI alla Lega, nessun accordo su Freni, lealtà o le cose non funzionano
ROMA, 21 GEN - "Non bisogna dire bugie, non c'era alcun accordo" su Freni, "nemmeno di massima. Recuperiamo spirito di leale collaborazione e andiamo avanti altrimenti le cose non funzionano". Lo ha detto il portavoce di FI, Raffaele Nevi, interpellato sulle dichiarazioni odierne del capogruppo della Lega Riccardo Molinari sulla nomina alla presidenza della Consob.
