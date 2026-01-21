Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

FI alla Lega, nessun accordo su Freni, lealtà o le cose non funzionano

AA

ROMA, 21 GEN - "Non bisogna dire bugie, non c'era alcun accordo" su Freni, "nemmeno di massima. Recuperiamo spirito di leale collaborazione e andiamo avanti altrimenti le cose non funzionano". Lo ha detto il portavoce di FI, Raffaele Nevi, interpellato sulle dichiarazioni odierne del capogruppo della Lega Riccardo Molinari sulla nomina alla presidenza della Consob.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario