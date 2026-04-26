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Italia e Estero

FI, abbandono unilaterale del Patto? Meglio evitare contraccolpi

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ROMA, 26 APR - "Tutto si può fare...ne discutiamo e vediamo. Però, ci sono problemi che bisogna considerare. Certamente sarebbe meglio costruire percorsi più condivisi con l'Ue per evitare contraccolpi, uno su tutti lo spread". Lo dice all'ANSA il portavoce di FI Raffaele Nevi interpellato sulla proposta del leghista Claudio Borghi di inserire nella risoluzione di maggioranza al Dfp anche "l'abbandono del patto di stabilità, eventualmente anche unilaterale, qualora l'Ue non dovesse dare risposte". "Noi facciamo altre proposte, alla fine valutando anche l'atteggiamento dell'Ue, faremo le nostre scelte", spiega Nevi.

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