FI a Milano punta sull'avvocato La Lumia come candidato sindaco

MILANO, 13 FEB - Per la corsa a candidato sindaco di Milano nel centrodestra spunta un altro civico, si tratta di Antonino La Lumia, avvocato e presidente dell'ordine degli Avvocati della città. Il nome, a quanto si apprende, sarebbe stato fatto alla coalizione di centrodestra da Forza Italia e in particolare dalla segretaria cittadina Cristina Rossello, che è anche un'affermata avvocata. Il nome però, a quanto sembra, non scalda il cuore degli alleati ed in particolare di Fratelli d'Italia, che vorrebbe un profilo politico per la città. Quello di Antonino La Lumia è uno dei nomi emersi fino ad ora nel panorama dei civici. Sempre per il centrodestra, poche settimane fa era spuntato quello dell'imprenditore Antonio Civita.

MILANO

