Feto trovato in un cassonetto in provincia di Pavia

I cassonetti della spazzatura in via Grazia Deledda a Ozzano, in provincia di Bologna, 20 luglio 2012. Una donna di 21 anni ha partorito in casa il primo dei suoi due gemelli di 22 settimane, poi lo ha messo in un sacchetto di plastica e lo ha gettato nel cassonetto della spazzatura. L'altro lo ha partorito in ospedale ed ora e' in incubatrice. ANSA / MICHELE NUCCI