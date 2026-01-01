Festa per 22mila in Prato della Valle a Padova, due feriti per ustioni

PADOVA, 01 GEN - I festeggiamenti di fine anno in Prato della Valle dove, anche quest'anno, è stato organizzato il concerto di Capodanno, si sono svolti senza criticità dal punto di vista della sicurezza. La serata è stata preceduta da due casi di persone rimaste ferite a causa dei botti: il primo è accaduto a Este, dove un 40enne italiano ha riportato ferite ed ustioni gravi al volto e al collo per le quali è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Padova dove si trova in prognosi riservata. L'altro episodio ha riguardato un 31enne cittadino marocchino che ha riportato ustioni di secondo grado ad una mano giudicato guaribile in 15 giorni e già dimesso. Grazie al dispositivo predisposto dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, già dal pomeriggio del 31 dicembre e per tutta la notte del primo gennaio, con l'impiego della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, la vigili è trascorsa con regolarità. Alle ore 23.45, poco prima dell'inizio del concerto, si è raggiunto il picco di massima affluenza con 22mila persone. Nel corso della serata un 40enne, con precedenti, è stato sanzionato perchè, ubriaco, infastidiva i passanti, ostacolando il regolare afflusso in piazza in prossimità di uno dei varchi di accesso. Poco prima, invece, un 27enne cittadino tunisino, irregolare, è stato arrestato per droga dopo che avev gettato in acqua un sacchettino con circa mezzo etto di hashish.