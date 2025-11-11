Giornale di Brescia
Festa chiassosa per 70 anni Kris Jenner, polizia a casa Bezos

epa11277709 Media personality Kris Jenner attends the tenth Breakthrough Prize Ceremony at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, USA, 13 April 2024. The gala honors acclaimed science and mathematics luminaries with leading figures from the worlds of entertainment, technology, sports and business. EPA/CAROLINE BREHMAN
AA

NEW YORK, 11 NOV - La festa del 70esimo compleanno della regina dei reality Kris Jenner è stata uno degli eventi più attesi della stagione e pare anche uno dei più chiassosi, tanto che i vicini di Jeff Bezos hanno chiamato la polizia in più occasioni. Il fondatore di Amazon ha organizzato la festa nella sua villa da 165 milioni di dollari a Beverly Hills, in California, e tra gli ospiti c'erano Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Mariah Carey e Adele. Il tema per festeggiare Kris Jenner era "James Bond". I vicini hanno denunciato rumori eccessivi e sono intervenute più volte le forze dell'ordine. A differenza di molti festeggiamenti Kardashian-Jenner, la festa che si è tenuta l'8 novembre non è stata filmata per il reality show di famiglia, "The Kardashians", permettendo ai partecipanti di divertirsi senza la pressione delle telecamere, ma evidentemente anche senza pensare agli eccessivi schiamazzi. "Si trattava semplicemente di festeggiare Kris - ha detto una fonte a People - Ed è stato tutto ciò che ci si aspetta da lei, ossia esagerata, glamour e piena di amore da parte della sua famiglia".

