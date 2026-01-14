Ferragni, 'due anni molto duri, è finito un incubo'

MILANO, 14 GEN - "È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta". Chiara Ferragni, visibilmente commossa, commenta così l'assoluzione per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. "Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower", ha aggiunto.