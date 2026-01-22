Fermato un autotreno con oltre 100 chilogrammi di cocaina, un arresto

RIETI, 22 GEN - Viaggiava con 99 panetti, avvolti in cellophane e contenenti cocaina, per un peso complessivo di ben 111 chilogrammi, il conducente di un autotreno arrestato lo scorso fine settimana dalla Polizia stradale di Roma nord nell'area di servizio Flaminia Ovest, lungo l'A1, a cavallo tra le province di Rieti e Roma. "Durante gli accertamenti - riferisce oggi la Polstrada - il conducente si mostrava nervoso e non forniva spiegazioni in merito alla destinazione della merce trasportata che, dai documenti di viaggio, risultava diretta ad Anagni, mentre il navigatore del mezzo aveva come destinazione Roma. A quel punto i poliziotti decidevano di effettuare un controllo più accurato del veicolo, notando che il divisorio tra il letto superiore e la cabina mostrava segni di alterazione strutturale. La giusta intuizione permetteva di scoprire un vano all'interno del quale erano occultati 99 panetti avvolti in cellophane contenente cocaina per un peso lordo di circa 111 kg". L'uomo è stato dunque arrestato dalla Polizia stradale e su disposizione della Procura di Rieti è stato condotto in carcere, mentre l'ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato.