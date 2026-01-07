Giornale di Brescia
Fermati i presunti aggressori del fratello dell'allenatore Pisacane

PESCARA, 07 GEN - Due persone sono state fermate a Pescara in relazione all'aggressione avvenuta il 3 gennaio scorso nei quartieri Spagnoli di Napoli, nei confronti del fratello e del padre dell'allenatore del Cagliari, Gianluca e Andrea Pisacane. I due erano stati presi di mira in una sorta di spedizione punitiva compiuta da tre persone. Sulla vicenda indaga la polizia.

PESCARA

