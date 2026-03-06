Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fermano un presunto scippatore, poliziotti circondati a Torino

AA

TORINO, 06 MAR - Momenti di tensione si sono registrati questo pomeriggio alla periferia nord di Torino, dove una volante della polizia di Stato è stata circondata da una decina di persone che voleva impedire che un presunto scippatore venisse portato via per l'identificazione. I fatti sono accaduti intorno alle 17. Secondo a quanto si apprende da fonti qualificate, poco prima due uomini di origine nordafricana avevano strappato una catenina dal collo di un anziano in corso Grosseto. Uno dei due è stato fermato dagli agenti in via Martorelli, mentre il presunto complice è stato individuato in largo Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano. Ma quando la pattuglia ha cercato di far salire l'uomo sull'auto di servizio, alcuni presenti in strada hanno circondato la volante, insultando e minacciando i poliziotti per impedire l'attività di polizia. Sempre a quanto si apprende non ci sarebbero stati contatti fisici tra gli agenti e le persone che li circondavano e la polizia è riuscita a concludere l'operazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario