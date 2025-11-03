Giornale di Brescia
Ferito in incidente sul lavoro, operaio muore dopo lunga agonia

NAPOLI, 03 NOV - Ad Acerra, nell'ospedale "Clinica Villa dei Fiori", è morto Marco Iazzetta, un operaio di Afragola, di 63 anni L'uomo, che lo scorso 10 settembre era caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione nel quartiere napoletano di Scampia dove stava lavorando, è deceduto a causa dell'aggravarsi delle condizioni. La salma è stata trasferita al policlinico di Napoli per l'autopsia. Indagano i carabinieri della stazione Napoli Marianella.

NAPOLI

