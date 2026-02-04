Ferito da agente durante fuga, indagine su legittimità uso dell'arma

AREZZO, 04 FEB - La procura di Arezzo ha aperto un'indagine per accertare la legittimità dell'uso dell'arma da fuoco da parte di un sottufficiale della polizia stradale di Battifolle durante un inseguimento avvenuto lunedì sera sull'autostrada A1, tra Arezzo e la Valdichiana, dopo un furto in abitazione. Nel corso della fuga proseguita a piedi, uno degli uomini che stavano scappando, è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla spalla destra. Si tratta di un 31enne albanese, soccorso dopo aver contattato il 118 e attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Perugia, non in pericolo di vita. È piantonato e in stato di arresto. Sono tuttora ricercati altri due uomini. Secondo la ricostruzione, i tre viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf segnalata dopo un furto in un'abitazione a Loro Ciuffenna. All'alt intimato dalla polizia l'auto non si sarebbe fermata, dando origine a un inseguimento culminato con lo speronamento di una pattuglia. I tre occupanti sono poi fuggiti a piedi: saltato il guardrail sono scappati nella campagna circostante. Le indagini, coordinate dal pm Marco Dioni e delegate alla squadra mobile, dovranno chiarire le fasi concitate dell'intervento e stabilire se lo sparo rientri nell'uso legittimo delle armi. Nell'auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso e oggetti che potrebbero far parte di una refurtiva.