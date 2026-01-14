Giornale di Brescia
Ferito a Crans trasferito al Policlinico per insufficienza respiratoria

MILANO, 14 GEN - Uno dei dodici ragazzi rimasti feriti nella strage di Crans-Montana e ricoverati al Niguarda di Milano è stato trasferito al Policlinico nelle scorse ore. Il giovane non è tra quelli con una maggiore superficie corporea ustionata ma ha una grave insufficienza respiratoria, come spiegato in una nota dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e quindi al Policlinico potrà ricevere cure più specifiche. "Il paziente, che non è tra quelli con una maggior superficie corporea ustionata, ha però una grave insufficienza respiratoria - spiega Bertolaso - che purtroppo si è innestata su una patologia precedente e occorre che sia sottoposto a procedure specifiche per questo tipo di problematica". Il Policlinico di Milano infatti riveste per la Lombardia il ruolo di coordinatore nella gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta e grave e possiede un'elevata esperienza clinica nell'Ecmo (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), metodologia grazie alla quale il sangue viene prelevato dal corpo, ossigenato artificialmente e poi reimmesso, permettendo ai polmoni danneggiati di riposarsi e guarire mentre l'Ecmo supporta la funzione respiratoria. "Il trasferimento nasce da una decisione collegiale frutto della collaborazione, attivata sin dal primo momento dell'emergenza, tra i migliori specialisti del nostro sistema sanitario per garantire la più alta qualità di cura a tutti i ragazzi coinvolti in questa terribile tragedia", ha concluso Bertolaso.

