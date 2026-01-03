Ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari

NAPOLI, 03 GEN - Il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti la notte scorsa a Napoli a seguito di un'aggressione verificatasi ai Quartieri Spagnoli. Ad agire sono state tre persone, una delle quali armata. Il fratello del tecnico dei sardi, 28 anni, è stato ferito alla gamba destra con due colpi di pistola, mentre il padre, 68 anni, è stato malmenato. Entrambi hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Nessuno dei due rischia la vita. La polizia indaga per risalire al movente dell'aggressione consumatasi all'esterno del locale 'Pisadog19' gestito dalla famiglia del tecnico.