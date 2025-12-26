Ferite tre donne accoltellate nella metro di Parigi, aggressore in fuga

PARIGI, 26 DIC - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. L'aggressore si è poi dato alla fuga. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp). Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, "tra le 16.15 e le 16.45", ha specificato la stessa azienda.