Ferita da un colpo di pistola accidentale, grave donna di 45 anni

MILANO, 14 DIC - Ferita da un colpo di pistola all'addome, sottoposta a intervento chirurgico, una donna di 45 anni è ricoverata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita all'ospedale Maggiore di Cremona. Lo riporta la Provincia di Cremona. Ancora tutto da chiarire quanto accaduto nella tarda serata di ieri in una abitazione di Pieve d'Olmi, in provincia di Cremona, ma secondo i primi accertamenti eseguiti dalla Squadra Mobile, la donna sarebbe stata colpita accidentalmente durante operazioni di pulizia dell'arma. Resta da capire chi stesse pulendo la pistola perché, sempre secondo quanto filtra da ambienti investigativi, al momento dei fatti sarebbero state diverse le persone presenti in casa. Per questo gli uomini del questore Carlo Ambra stanno raccogliendo le testimonianze e già nelle prossime ore il quadro potrebbe essere più chiaro. L'arma è stata sequestrata, sul posto e al lavoro la Scientifica.