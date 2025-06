Ferisce infermiera in pronto soccorso, fermata col taser

RIMINI, 16 GIU - Agitata e armata di bastone ha seminato il panico in pronto soccorso e ha ferito un'infermiera. I carabinieri l'hanno fermata, sparando con la pistola elettrica. E' successo nella notte tra domenica e lunedì quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rimini, con il supporto di una pattuglia della stazione di Rimini Porto e della Polizia di Stato, sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi" di Rimini per aiutare il personale medico minacciato da una donna. Si tratta di una 47enne senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, giunta in ospedale con un'ambulanza perché soccorsa dal personale del 118 mentre vagava in strada a Coriano. Sottoposta ad accertamenti sanitari, è risultata essere in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti. La donna si era scagliata contro un'operatrice sanitaria colpendola al braccio con un oggetto in legno appuntito, provocandole una lieve ferita. Il personale medico ha quindi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri aggrediti a loro volto sono stati costretti a ricorrere all'uso del taser, la pistola elettrica in dotazione, per immobilizzarla in sicurezza, sedarla e trattenerla poi in osservazione al reparto. Conclusi gli accertamenti, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni personali a esercente una professione sanitaria e resistenza a pubblico ufficiale.