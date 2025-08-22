Ferisce donna in androne palazzo ai Parioli a Roma, arrestato

ROMA, 22 AGO - Momenti di paura, ieri sera, ai Parioli, dove d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 46enne romano senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato di aver rapinato brutalmente una donna, ferendola con un coltello a un orecchio. I militari, durante un servizio di controllo del territorio in viale Parioli, hanno notato una giovane donna a terra, terrorizzata e con una ferita da taglio all'altezza dell'orecchio destro. La vittima, una 28enne romana, ha riferito di essere stata seguita da un uomo fin dentro l'androne del palazzo, dove, con il volto coperto da un passamontagna, l'aveva immobilizzata stringendole le mani al collo e minacciandola con un coltello a serramanico, procurandole un taglio all'orecchio e costringendola a consegnare la borsa con all'interno il cellulare, auricolari e altri effetti personali. Grazie alla descrizione fornita e alla localizzazione del telefono rubato, i Carabinieri della Stazione di Roma Parioli hanno individuato nei pressi di via Ruggiero Fauro un uomo compatibile con le descrizioni. Alla vista dei militari, il sospettato ha tentato di disfarsi degli oggetti e di fuggire, venendo subito raggiunto e bloccato. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima che ha riconosciuto senza esitazioni l'autore della rapina. Sequestrati il passamontagna, il coltello, un guanto in lattice e la chiave di uno scooter, anch'esso sequestrato, risultato intestato a un altro uomo con numerosi precedenti, rinvenuto in sosta poco distante. La vittima è stata medicata sul posto dal personale sanitario. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.