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Ferisce con un machete tre anziani alla stazione di New York

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WASHINGTON, 11 APR - Almeno tre persone sono rimaste ferite da un uomo che le ha aggredite con un machete alla stazione Grand Central di New York. La polizia ha chiesto su X di "evitare le vicinanze della stazione", avvertendo della possibilità di ritardi e traffico intenso nell'area circostante. L'aggressore è poi stato ucciso dalla polizia. Secondo il New York Post le persone colpite hanno 85, 70 e 65 anni.

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