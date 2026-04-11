Ferisce con un machete tre anziani alla stazione di New York

WASHINGTON, 11 APR - Almeno tre persone sono rimaste ferite da un uomo che le ha aggredite con un machete alla stazione Grand Central di New York. La polizia ha chiesto su X di "evitare le vicinanze della stazione", avvertendo della possibilità di ritardi e traffico intenso nell'area circostante. L'aggressore è poi stato ucciso dalla polizia. Secondo il New York Post le persone colpite hanno 85, 70 e 65 anni.