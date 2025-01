Ferisce compagno durante una battuta di caccia alla volpe

CASERTA, 05 GEN - Incidente durante una battuta di caccia alla volpe a Capua, nel Casertano. Un cacciatore di 49 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un 61enne che faceva parte della stessa squadra composta da sette persone. I cacciatori stavano percorrendo a piedi un sentiero impervio in località "La monaca", quando, secondo quanto accertato dai carabinieri, il 61enne è inciampato nella sterpaglia ed ha inavvertitamente esploso un colpo di fucile che ha colpito alla gamba sinistra l'amico 49enne, che lo precedeva di qualche metro; questi è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Caserta, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Capua hanno sequestrato i due fucili, regolarmente detenuti, e hanno accertato che tutti i componenti della squadra di caccia erano in regola sia riguardo al possesso delle armi che ai titoli amministrativi per poterle portare.