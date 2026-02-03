Fergie scriveva a Epstein in carcere, chiude la charity dell'ex duchessa

LONDRA, 03 FEB - Sarah Ferguson inviò email al defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein anche quando quest'ultimo si trovava in carcere nel 2009, dopo il primo arresto sfociato in una blanda condanna. E' solo l'ultima di una serie di rivelazioni sull'ex moglie di Andrea emerse dai file Usa che hanno messo in luce gli stretti rapporti dell'ex duchessa col finanziere morto suicida in prigione nel 2019. Rivelazioni che hanno portato alla decisione di chiudere Sarah's Trust, l'associazione di volontariato che porta il nome di Fergie. Un portavoce della charity ha dichiarato che l'annuncio arriva dopo "alcuni mesi" di discussioni interne. "La nostra presidente Sarah Ferguson e il consiglio di amministrazione hanno concordato che, con rammarico, la fondazione chiuderà a breve per un tempo indeterminato", si legge in una nota. Nell'email inviata da Fergie a Epstein quando era dietro le sbarre l'ex duchessa gli chiedeva consigli su come avviare la sua società Mothers Army, una piattaforma commerciale dedicata alle madri. Progetto finito male come i tanti lanciati dall'ex moglie di Andrea, che più volte aveva chiesto soldi al faccendiere pedofilo, da lei definito come "leggenda" e "fratello" che avrebbe sempre voluto, oltre a coinvolgerlo direttamente nella vita di famiglia con le due figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie.