Femminicidio sventato, ai domiciliari chi fornì la pistola

UDINE, 16 MAR - La Squadra Mobile della Questura di Udine ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un cittadino italiano residente in provincia di Udine. L'uomo è gravemente indiziato di aver ceduto, lo scorso primo marzo, una pistola Beretta calibro 22, con caricatore rifornito di 6 proiettili, a un cittadino pachistano che aveva in animo di "farla pagare" alla ex compagna. Quest'ultimo è stato arrestato quel giorno dallo stesso personale di Polizia al casello di Udine Sud, dove gli fu trovata l'arma in tasca. Il cittadino italiano è stato denunciato per illegittima detenzione e cessione della pistola. L'arma era appartenuta a un congiunto e lui ne era entrato in possesso omettendo di riferirlo alle autorità. E' stato dunque denunciato anche per questo.