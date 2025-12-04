Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Femminicidio nelle Marche, si cerca ancora marito della vittima

AA

MONTE ROBERTO, 04 DIC - È ancora ricercato Nazif Muslija, il 50enne marito di Sadjide Muslija, trovata morta ieri mattina dopo essere stata picchiata nella casa dove abitavano insieme a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona). La Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona è tornata questa mattina nella casa per cercare tracce microscopiche e l'oggetto contundente che potrebbe essere stato usato per uccidere la donna. I rilievi ieri sera si sono conclusi intorno alle 21,30 e questa mattina i militari sono tornati sul posto, mentre si continua a ricercare senza sosta l'uomo. I carabinieri avrebbero repertato degli oggetti in casa che potrebbero essere compatibili con l'azione. Non è ancora stata fissata una data per l'autopsia sul corpo della donna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MONTE ROBERTO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario