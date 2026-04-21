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Femminicidio nell'Alessandrino, l'ex compagno è in carcere a Vercelli

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VIGNALE MONFERRATO, 21 APR - È stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Vercelli Silvio Gambetta, 57 anni, per il femminicidio dell'ex compagna Loredana Ferrara di 53 anni. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato (Alessandria). A rendere noto l'arresto è il comando provinciale dei carabinieri. La Procura di Vercelli, competente sul territorio, ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi, per non pregiudicare l'attività di indagine in corso, volta a definire il movente e l'esatta dinamica del delitto. Non si escluderebbe che Gambetta, alla guida di un pick-up, possa prima aver tentato di investire Ferrara, imboccando la salita di piazza Italia, per poi accoltellarla alla gola in via Manzoni. è stato fermato dai militari nelle vicinanze. La coppia era separata dall'inverno e la vittima avrebbe più volte riferito ad amici e conoscenti di una situazione particolarmente complessa. Non risultano però denunce per reati da codice rosso e al Centro antiviolenza me.dea di Alessandria - con una sede anche nella vicina Casale Monferrato - la vicenda non era conosciuta. Dopo la fine della relazione la donna aveva lasciato Vignale, trasferendosi prima a Frassinello, poi a Camagna, sempre in Monferrato. La figlia maggiorenne, avuta da una precedente relazione, vive con il papà in Veneto.

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