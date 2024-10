Femminicidio nel Foggiano, sindaca annuncia lutto cittadino

SAN SEVERO, 19 OTT - Sarà lutto cittadino a San Severo (Foggia) nel giorno dei funerali di Celeste Palmieri, la 56enne morta nel pomeriggio di ieri in ospedale a Foggia dopo essere stata ferita a colpi di arma da fuoco nella mattinata dal marito davanti a un supermercato della cittadina dell'alto tavoliere. L'uomo, Mario Furio, 59 anni, agente della polizia penitenziaria in pensione, si è tolto la vita subito dopo con la stessa arma. Lo ha riferito la sindaca Lydia Colangelo, che ha annunciato una fiaccolata per martedì 22 ottobre (alle ore 19) con partenza dal parcheggio del supermercato dove è avvenuto l'omicidio fino a piazza municipio. "Invito tutti, cittadini, associazioni, parrocchie, giovani - ha sottolineato la prima cittadina - ad unirsi alla fiaccolata per dire un fermo no alla violenza contro le donne. Siamo vicini alle famiglie e ai cinque figli. Lo stato e le istituzioni ci sono. La città di San Severo è sempre dalla parte delle donne vittime di violenza. Dobbiamo dire basta".