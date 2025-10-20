Femminicidio Milano: funerali giovedì mattina nella Bergamasca

BERGAMO, 20 OTT - Saranno celebrati giovedì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), i funerali di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa a Milano. Questa mattina la Procura di Milano ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari: domani, dalle 13, sarà allestita la camera ardente alla 'Sala del commiato Dadda Boffelli' di Villa d'Almè (Bergamo).