Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Femminicidio Milano: funerali giovedì mattina nella Bergamasca

Fiaccolata per Pamela Genini nel quartiere Gorla a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Fiaccolata per Pamela Genini nel quartiere Gorla a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
AA

BERGAMO, 20 OTT - Saranno celebrati giovedì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), i funerali di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa a Milano. Questa mattina la Procura di Milano ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari: domani, dalle 13, sarà allestita la camera ardente alla 'Sala del commiato Dadda Boffelli' di Villa d'Almè (Bergamo).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Femminicidio MilanoBERGAMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario