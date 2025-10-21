Giornale di Brescia
Femminicidio Milano: aperta camera ardente di Pamela Genini

Fiaccolata per Pamela Genini nel quartiere Gorla a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Fiaccolata per Pamela Genini nel quartiere Gorla a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
BERGAMO, 21 OTT - È giunto da Milano poco dopo mezzogiorno a Villa d'Almè, alla casa del commiato D'Adda Boffelli, il feretro di Pamela Genini, la ventinovenne di Strozza uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. All'interno della camera ardente sono entrate la mamma Una e la nonna materna, che si sono trattenute in preghiera con il parroco, don Raffaele Cuminetti. Dal pomeriggio alle 15 la camera ardente sarà aperta al pubblico. Il funerale si svolgerà invece venerdì alle 10:30 nella parrocchia di Strozza.

