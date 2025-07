Femminicidio La Salle, fratello vittima 'Teima la picchiava'

AOSTA, 23 LUG - È ripreso questa mattina davanti alla Corte d'assise del tribunale di Aosta il processo a Sohaib Teima, il 23enne, residente a Fermo, accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata, la francese Auriane Laisne (22). Il corpo della donna è stato trovato il 5 aprile dello scorso anno nella cappella diroccata di Equilivaz, a La Salle, nell'alta Valle d'Aosta. Il primo testimone sentito dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Jacques Fosson e dalla collega Giulia Scalise, è stato il fratello della vittima, Gabin Laisn. "Mia sorella si era confidata con me, - ha raccontato - mi aveva raccontato che Teima la picchiava se lei non faceva quello che lui voleva, le sequestrava tutti i dispositivi per impossessarsi dei suoi account e l'ha anche minacciata di morte con un coltello, dicendole che se lui fosse andato in carcere a causa sua avrebbe ucciso lei e la sua famiglia".