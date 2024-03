Femminicidio in Salento, il marito ai pm 'non ricordo nulla'

Una donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di Lecce, 16 marzo 2024. L'uomo - a quanto si apprende - sarebbe già in commissariato dove è stato portato dai polizotti intervenuti. La vittima aveva 53 anni. Il marito si sarebbe consegnato spontaneamente in commissariato per confessare l'omicidio. Durante l'aggressione è rimasta ferita anche una vicina di casa che era intervenuta in difesa della vittima. La donna viene ora medicata sul posto dal personale sanitario del 118. ANSA/ CLAUDIO LONGO