Femminicidio di Zoe: nel pomeriggio l'udienza di convalida per Manna
TORINO, 09 FEB - Si terrà nel pomeriggio ad Alessandria l'udienza di convalida per Alex Manna, 20 anni da compiere, reo confesso dell'omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Manna, che oggi dovrà comparire davanti al gip, è in carcere da sabato sera ad Alessandria.
