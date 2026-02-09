Giornale di Brescia
Femminicidio di Zoe: nel pomeriggio l'udienza di convalida per Manna

TORINO, 09 FEB - Si terrà nel pomeriggio ad Alessandria l'udienza di convalida per Alex Manna, 20 anni da compiere, reo confesso dell'omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Manna, che oggi dovrà comparire davanti al gip, è in carcere da sabato sera ad Alessandria.

Argomenti
Femminicidio di ZoeTORINO

