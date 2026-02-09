Femminicidio di Zoe: Manna non risponde al gip

TORINO, 09 FEB - Alex Manna, 20 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida del fermo avvenuto dopo l'omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, a Nizza Monferrato nella notte tra venerdì e sabato, il 6 e 7 febbraio. L'udienza, è avvenuta di fronte al gip Aldo Tirone, alla presenza del pm Giacomo Ferrando, nella casa circondariale di Alessandria, dove Trinchero è da sabato sera. Manna non ha risposto, come ha riferito l'avvocata che lo difende, Patrizia Gambino, "perché aveva già dichiarato tutto quanto doveva dichiarare al pubblico ministero" e ha aggiunto: "Non risulta un'imputazione per femminicidio".