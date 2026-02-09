Giornale di Brescia
Femminicidio di Zoe, c'è una raccolta fondi per le spese legali

TORINO, 09 FEB - Per la famiglia di Zoe Trinchero è in atto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Aperta su gofundme, viene presentata così: "Con questa raccolta fondi la comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia. Per non dimenticarla". La cifra auspicata, di 8.000 euro, è stata quasi raggiunta in meno di venti ore: sono stati raccolti infatti circa 3.700 euro.

