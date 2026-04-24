Femminicidio di Loredana, resta in carcere l'ex compagno

VERCELLI, 24 APR - Rimane in carcere Silvio Gambetta, l'uomo di 57 anni arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso, lunedì scorso a Vignale Monferrato (Alessandria), l'ex compagna Loredana Ferrara (53). La procura di Vercelli, competente per territorio, comunica che è stata data esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Vercelli nei confronti dell'uomo. L'esecuzione dell'ordinanza è stata notificata in carcere, dove attualmente si trova il 57enne, indiziato del reato di femminicidio. Il provvedimento, spiega la procura in una nota, è stato emesso a seguito della convalida dell'arresto, richiesta dagli stessi pubblici ministeri vercellesi a seguito delle indagini svolte dalla compagnia dei carabinieri di Casale Monferrato. Il procuratore capo Ilaria Calò evidenzia che "sono tutt'ora in corso accertamenti di natura tecnico scientifica e di natura medico-legale".