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Femminicidio Bergamo, Valentina colpita alla schiena e al collo

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BERGAMO, 20 MAR - Accoltellata alla schiena e al collo, senza la possibilità di difendersi perché colpita alle spalle. É quanto emerso dall'autopsia, eseguita questa mattina, di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa mercoledì mattina in casa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, ora in carcere con l'accusa di femminicidio. L'esame è stato eseguito dal medico legale Luca Tajana, mentre già il suo collega Matteo Marchesi aveva effettuato un primo esame esterno il giorno stesso dell'omicidio: le coltellate sarebbero tra le sei e le otto. L'esame deve anche chiarire l'orario della morte, verosimilmente riconducibile a un'ora, un'ora e mezza prima di quando - le 12.30 - Mongellini ha avvisato sua figlia di 22 anni, avuta da un precedente matrimonio e che vive in provincia di Cremona. Valentina è stata trovata a terra in camera da letto.

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