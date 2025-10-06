Giornale di Brescia
Femminicidio a Formentera, Ivan Sauna vive lì da oltre 10 anni

Da oltre dieci anni non viveva più a Busto Arsizio (Varese), sua città natale, Ivan Sauna, 50 anni, fermato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo). Sauna viveva stabilmente a Formentera da oltre un decennio anche se il trasferimento ufficiale di residenza con conseguente iscrizione all'Aire risale al 2024. In Spagna gestiva un'agenzia immobiliare tra Ibiza e Formentera. Amici e conoscenti tra Busto Arsizio e Gallarate lo ricordano per aver affittato da lui una casa vacanze o per averlo incrociato alle Baleari, mentre nel Varesotto è tornato sporadicamente, per brevi soggiorni, per trovare una delle due sorelle che vive ancora a Busto.

