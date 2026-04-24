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Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcere

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FOGGIA, 24 APR - E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. L'uomo le ha sparato ieri sera quattro colpi con la sua pistola di ordinanza all'interno della loro abitazione in via Salvemini a Foggia Dopo si è costituito nella caserma dai carabinieri e confessando il delitto.

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