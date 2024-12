Femminicidio a Cerreto d'Esi, ergastolo per Franco Panariello

CERRETO D'ESI, 17 DIC - Condannato all'ergastolo Franco Panariello, il 56enne, originario di Torre del Greco, che uccise a coltellate la moglie Concetta Marruocco 53 anni, a Cerreto d'Esi (Ancona), il 24 ottobre del 2023. La sentenza è arrivata oggi pomeriggio, alle 17, dopo due ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Ancona presieduta dal giudice Roberto Evangelisti. Panariello è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dal vincolo di parentela e dalla minorata difesa (per l'ora notturna), per l'utilizzo dell'arma e per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima. Aveva infatti il braccialetto elettronico (per una denuncia per maltrattamenti) che quel giorno non suonò quando entrò in casa della moglie. La stessa Procura, con il pubblico ministero Paolo Gubinelli, aveva chiesto il carcere a vita per l'imputato, difeso dall'avvocato Ruggero Benvenuto. Il legale di Panariello, a udienza tolta, ha voluto denunciare un fatto grave. "Un parente dei familiari di Marruocco mi si è avvicinato - ha detto l'avvocato Benvenuto - e mi ha minacciato dicendomi "abbi paura perché io t'accido", in dialetto napoletano. E' un fatto grave, mi riservo di sporgere denuncia". Uscite le motivazioni della sentenza (tra 90 giorni) la difesa di Panariello ha già annunciato il ricorso in appello.