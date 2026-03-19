Femminicidio a Bergamo, il marito dimesso dall'ospedale e portato in carcere

BERGAMO, 19 MAR - È stato dimesso poco dopo le 11 dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di 49 anni che ieri mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. Attualmente disoccupato e con qualche precedente per truffa risalente a diversi anni fa, Dongellini è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l'accusa di omicidio. Dopo aver accoltellato la moglie - con la quale era sposato dal 24 maggio del 2025, anche se la coppia stava assieme da oltre dieci anni - Dongellini si era provocato delle ferite superficiali alle braccia, a suo dire con l'intenzione di farla finita. Avrebbe, sempre stando a quanto riferito ai soccorritori dallo stesso uomo, anche ingerito della candeggina. Nelle prossime ore Dongellini sarà interrogato dal sostituto procuratore che coordina le indagini, Antonio Mele, e poi anche dal gip.