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Italia e Estero

Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito

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BERGAMO, 18 MAR - Una donna di 42 anni è stata uccisa dal marito cinquantenne a Bergamo, in una casa di via Pescaria. La coppia è italiana e l'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. È stato arrestato dalla polizia. La vittima è stata colpita con diverse coltellate inferte in punti vitali. Ancora da chiarire i motivi del delitto, ma non risulterebbero dissidi precedenti nella coppia. Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Mele.

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