Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito

BERGAMO, 18 MAR - Una donna di 42 anni è stata uccisa dal marito cinquantenne a Bergamo, in una casa di via Pescaria. La coppia è italiana e l'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. È stato arrestato dalla polizia. La vittima è stata colpita con diverse coltellate inferte in punti vitali. Ancora da chiarire i motivi del delitto, ma non risulterebbero dissidi precedenti nella coppia. Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Mele.