Femminicidi di Villa Pamphili, testi 'corpo bimba sembrava un bambolotto'

ROMA, 16 MAR - "Stavamo facendo una passeggiata e abbiamo visto qualcosa tra le sterpaglie, sembrava un bambolotto, non si vedeva il viso ma ricordo che era senza vestiti. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine e al loro arrivo abbiamo scoperto che si trattava di una bambina". Così due testimoni hanno ricostruito in aula, nell'ambito del processo a Francis Kaufmann, il ritrovamento della piccola Andromeda, la bimba di 11 mesi uccisa dal padre e trovata priva di vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Nei confronti del cittadino americano la Procura di Roma contesta il duplice omicidio per la morte della piccola e della compagna Anastasia Trofimova. Nel corso dell'udienza diversi frequentatori del parco hanno riferito di aver visto la famiglia nelle settimane precedenti al delitto. "Era maggio e ricordo che una mattina presto ero al parco con il mio cane, ho visto una ragazza bionda che aveva una bambina tra le braccia e un uomo che dormivano nel parco. Ho pensato che dovevo fare qualcosa perché non potevano vivere in quelle condizioni, che poteva finire male". Nella prossima udienza, fissata per il 13 aprile, saranno ascoltati i periti incaricati dalla Corte di svolgere la perizia psichiatrica per valutare la capacità di Kaufmann di stare a processo.