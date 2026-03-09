Giornale di Brescia
Femminicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann

ROMA, 09 MAR - La Corte d'Assise di Roma ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. L'attività mira ad accertare la capacità dell'imputato di stare nel processo. I giudici hanno dato ai periti 30 giorni per completare il loro lavoro. Nei confronti del cittadino americano i pm contestano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti oltre all'occultamento di cadavere per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda.

Argomenti
ROMA

