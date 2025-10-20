Giornale di Brescia
Fedriga, 'sbagliato incolpare qualcuno per esito elezioni'

Massimiliano Fedriga (President of Friuli Venezia Giulia) during the traditional Lega party rally in Pontida (Bergamo), 21 september 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
TRIESTE, 20 OTT - "Non voglio individuare colpe ed è sbagliato incolpare uno o l'altro, dobbiamo ragionare sul modello da proporre al Paese: il modello dell'Autonomia, dei territori e dell' impostazione anti ideologica ci differenzia e ci riporta allo spirito originario della Lega. I problemi si risolvono con le risposte e non le critiche". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg, rispondendo alla domanda se la colpa della debacle elettorale fosse del Generale Vannacci, intervenendo a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. In merito al momento difficile che sta attraversando la Lega, Fedriga ha ricordato: "Abbiamo avuto momenti migliori e peggiori, la nostra forza è la continuità nel tempo. Ma mi ricordo momenti ben peggiori, come ai tempi del caso Belsito ad esempio". "Sicuramente - ha concluso - siamo tutti più che migliorabili, ma bisogna esser costruttivi e non distruttivi".

TRIESTE

  3. Ricarica la pagina se necessario