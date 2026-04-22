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Italia e Estero

Fedriga porta a Washington memoria del terremoto in Friuli del '76

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WASHINGTON, 22 APR - "Il terremoto ha rappresentato non solo una tragedia ma anche modello di rilievo europeo e internazionale su come sia possibile superare l'emergenza e restituire prospettive e futuro a un popolo. In questo contesto, gli Stati Uniti sono stati il Paese che più di ogni altro ha sostenuto la ricostruzione dall'estero, dimostrando vicinanza straordinaria a questa terra nei momenti più difficili, contribuendo a segnare una nuova rotta per la nostra regione e per l'intero Paese". Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, a margine della spettacolo di Simone Cristicchi all'ambasciata a Washington. Lo spettacolo, organizzato dall'Ente regionale teatrale con l'Accademia musicale Naonis - "Orcolat '76", ricorda il 50/o del terremoto che colpì il Friuli. Fedriga ha ricordato la generosità degli Stati Uniti "determinante per la rinascita del territorio: la ricostruzione delle fabbriche e delle case è il tributo vivente alla forza e alla determinazione di chi ha saputo rialzarsi. A cinquant'anni dal sisma, siamo consapevoli - ha affermato - che quella speranza non è mai venuta meno". Il governatore ha anche ricordato le parole pronunciate all'epoca da un bambino dopo il sisma, "che le rondini possano tornare": la volontà di guardare avanti delle giovani generazioni di allora. "Commemorare oggi questi luoghi - ha concluso - significa, dunque, onorarne la memoria e celebrarne la rinascita".

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