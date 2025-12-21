Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fedriga, piena vicinanza al giornalista Federico De Ros

AA

TRIESTE, 21 DIC - "Tutta la solidarietà mia e della Giunta regionale al giornalista Federico De Ros, auspicando che al più presto venga fatta luce da parte delle forze dell'ordine su quanto accaduto, in quanto si tratta di atti inaccettabili oltre che ingiustificabili". Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo su quanto successo al giovane giornalista di TV12, Federico De Ros, destinatario nei giorni scorsi sui social di minacce di morte per aver svolto il proprio lavoro di cronaca. "Si tratta - ha detto Fedriga - di episodi gravissimi, che colpiscono non solo una persona, ma il principio stesso della libertà di informazione, pilastro fondamentale di ogni democrazia. Raccontare la realtà dei territori, anche quando è scomoda, è un dovere del giornalismo e un diritto dei cittadini".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario