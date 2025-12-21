Fedriga, piena vicinanza al giornalista Federico De Ros

TRIESTE, 21 DIC - "Tutta la solidarietà mia e della Giunta regionale al giornalista Federico De Ros, auspicando che al più presto venga fatta luce da parte delle forze dell'ordine su quanto accaduto, in quanto si tratta di atti inaccettabili oltre che ingiustificabili". Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo su quanto successo al giovane giornalista di TV12, Federico De Ros, destinatario nei giorni scorsi sui social di minacce di morte per aver svolto il proprio lavoro di cronaca. "Si tratta - ha detto Fedriga - di episodi gravissimi, che colpiscono non solo una persona, ma il principio stesso della libertà di informazione, pilastro fondamentale di ogni democrazia. Raccontare la realtà dei territori, anche quando è scomoda, è un dovere del giornalismo e un diritto dei cittadini".