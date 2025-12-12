Giornale di Brescia
Fedriga, patto con il Governo su ristori per minori entrate

PORDENONE, 12 DIC - "Un risultato importante, raggiunto in un'ottica di collaborazione tra Regioni a statuto speciale e Governo, in quanto ci è stato riconosciuto, attraverso un accordo pattizio, un conguaglio, che per il Friuli Venezia Giulia vale circa 37 milioni per i prossimi tre anni, per quanto riguarda le eventuali minori entrate dovute a misure nazionali attuate dal Governo per l'abbattimento dell'Irpef nella legge di bilancio dello Stato per il 2025". Lo annuncia Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni. Il riferimento è all'intesa raggiunta tra ministero dell'Economia, Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano sul ristoro delle minori entrate derivanti dalle misure fiscali contenute nella legge di bilancio dello Stato numero 207 del dicembre 2024 per il 2025. "Il Governo - ha evidenziato Fedriga - in accordo con le Autonomie speciali, ha riconosciuto 250 milioni di euro complessivi a tutte le Autonomie speciali, che saranno distribuiti nei prossimi tre anni: quasi 37 milioni di euro" per il Fvg. E' fondamentale - ha specificato - che si sia arrivati a questo risultato attraverso un accordo pattizio. Non è stata una decisione unilaterale del Governo, ma il frutto di un accordo con le Regioni e le Province autonome che è fondamentale per tutelare la nostra autonomia". Il patto prevede un ristoro complessivo pari a 250 milioni di euro, suddivisi in 100 milioni per il 2026, 100 per il 2027 e 50 per il 2028. Alla Regione Fvg spettano 36,7 milioni di euro nel triennio; 14,4 nel 2026; 14,7 nel 2027 e 7,6 nel 2028. L'intesa stabilisce, inoltre, l'istituzione, per il 2026, di un tavolo tecnico di monitoraggio tra Mef e Regioni autonome, per valutare l'andamento delle entrate e verificare se le condizioni che hanno portato all'accordo saranno confermate.

PORDENONE

