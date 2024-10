Fedriga, mancanza lavoro giovani è idea scollegata dalla realtà

TRIESTE, 21 OTT - "Il dato secondo cui il 40 per cento dei ragazzi e delle ragazze hanno paura per la mancanza di lavoro è scollegato dalla realtà. Noi oggi, al contrario, abbiamo il problema di trovare persone occupabili: il Friuli Venezia Giulia ha il 3,4% di disoccupazione, meno del 3,5 della Baviera". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della tavola rotonda "Azzeriamo le distanze: intelligenza artificiale tra opportunità e rischi" nell'ambito della tre giorni della Festival delle Regioni e delle Province autonome, in corso di svolgimento a Bari. "Quindi mi chiedo, perché c'è questa risposta? - ha aggiunto - Temo che il motivo sia che le generazioni precedenti hanno iniettato nei nostri ragazzi la sfiducia, l'abbandono delle prospettive e dei sogni. Scusate la banalizzazione, ma anche nel dibattito politico lo scopo è sempre cercare di presentare uno scenario drammatico, per far pensare all'opinione pubblica che si deve cambiare. Ma questo crea un Paese insicuro, che non sogna, che non cresce".