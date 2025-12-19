Fedriga 'io sono comandato dalle donne, una in particolare'

TRIESTE, 19 DIC - "E' una cosa che non potrei mai dire, semplicemente perché sono comandato dalle donne e da una donna in particolare. Quindi non potrei mai dire che non sono stato comandato dalle donne perché sarebbe una falsità mai vista. Io vivo comandato, anzi...". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga rispondendo a una domanda sul comportamento del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che l'altroieri in Consiglio comunale rivolgendosi a una consigliere ha detto di "non essere mai stato comandato da una donna". Fedriga lo ha detto a margine della conferenza stampa di fine anno.