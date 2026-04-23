Fedriga incontra rappresentanti Congresso Usa, interesse per porto Trieste

WASHINGTON, 23 APR - "Nel corso di colloqui con esponenti del Congresso, repubblicani e democratici, abbiamo ribadito la volontà di costruire nuovi rapporti con i singoli Stati americani, avviando interlocuzioni specifiche per nuovi Memorandum of understanding per favorire investimenti reciproci. Il fondamentale legame tra Italia e Stati Uniti passa anche per i territori: gli accordi che stiamo sviluppando creano opportunità per le imprese, favoriscono connessioni tra le persone e consolidano relazioni stabili nel tempo". Così il governatore Massimiliano Fedriga. Fedriga è intervenuto a margine di una serie di incontri con rappresentanti del Congresso americano, tra cui Mike Rulli (Italian-American Congressional delegation), Joe Wilson (presidente Commissione Helsinki della Camera) e Jimmy Panetta (vice presidente Italian-American Congressional delegation). Il focus dei discorsi si è incentrato sulla strategicità del porto di Trieste, riconosciuto dagli interlocutori d'Oltreoceano come nodo per i collegamenti marittimi che uniscono l'Europa centro orientale al resto del mondo. "Disporre - ha detto Fedriga - di un hub logistico di primo piano come lo scalo giuliano, con la rete di connessioni che la Regione garantisce verso Centro e Sud continente, è un'occasione strategica fondamentale. Questo progetto va sostenuto da Italia ed Europa, ma anche dagli Usa auspichiamo, come sta già avvenendo". Per Fedriga, viste le tensioni internazionali, è necessario "attivare corridoi alternativi che garantiscano la stabilità dell' economia". Particolarmente cordiale l'incontro con Jimmy Panetta, che ha annunciato la prossima visita in Italia di una delegazione di membri del Congresso. Fedriga, come presidente della Conferenza delle Regioni, li ha invitati a partecipare a un meeting con i presidenti di Regione.