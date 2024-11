Fedriga, Fvg-Giappone partner culturali per Go!2025 e Kamakura

TOKYO, 29 NOV - Nel 2025 il Fvg e il Giappone "hanno condiviso le potenzialità di una collaborazione in ambito culturale e turistico, da svilupparsi attraverso due eventi congiunti: il primo in regione, nel contesto del calendario di Go!2025, mentre il secondo nel Paese del Sol Levante, valorizzando il ruolo di Kamakura, che l'anno prossimo sarà una delle Capitali della cultura dell'Asia orientale". Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga, che stamani ha incontrato, con l'assessore Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il viceministro giapponese all'Educazione, cultura, sport, scienza e tecnologie Yano Kuzuhiko e la vice governatrice del Governo metropolitano di Tokyo Akiko Matsumoto. Fedriga ha parlato di "un'iniziativa per creare spazi di reciproca conoscenza, in collaborazione con le istituzioni governative continentali e nipponiche, promuovendo in particolare scambi culturali e di best practices".